GTA: The Trilogy, preload disponibile su Xbox, Switch e a breve su PS5 e PS4, ma niente PC

A poco meno di una settimana dal lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, Rockstar Games ha annunciato che da ora il preload delle versioni digitali della raccolta sono disponibili o lo saranno a breve per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Per la versione PC, invece, non ci sarà nessun preload.

La conferma è arrivata dal sito ufficiale di Rockstar, dove apprendiamo che il preload è già disponibile per le piattaforme Xbox e Nintendo Switch. I giocatori PS4 e PS5 invece dovranno attendere fino alle 12:00 am locali per iniziare il preload.

Per quanto riguarda la versione PC, invece, come accennato in apertura il GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà scaricabile sul Rockstar Games Launcher solo dal lancio. Parliamo di 45 GB per i file di installazione, una cifra non eccessiva, ma la cosa giustamente farà storcere il naso a più di un utente.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, CJ e la sua banda in uno scatto di San Andreas

Le versioni digitali del gioco saranno disponibili a partire dalle 15:00 di venerdì 11 novembre in Italia. Inoltre vi ricordiamo che GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile anche in edizione fisica per Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PS4 a partire dal 7 dicembre.

Vi ricordiamo inoltre che al lancio della raccolta, GTA San Andreas Definitive Edition sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, mentre a dicembre GTA 3 entrerà in quello di PlayStation Now.