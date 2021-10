Battlefield 2042: fan chiedono un posticipo per migliorare il gioco, dopo la beta

La beta pubblica di Battlefield 2042 si è conclusa nel fine settimana, con pareri a dir poco discordanti e una grande quantità di fan che addirittura chiedono a EA di posticipare il gioco così da poterci lavorare ancora e migliorarlo, dopo quanto provato.

Avevamo già visto che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, con le azioni EA in calo per via delle critiche su Reddit, ma anche alcune voci "autorevoli" nell'ambito della serie e degli FPS in generale sembrano condividere l'idea che Battlefield 2042 abbia bisogno di più tempo per raggiungere il suo pieno potenziale.

In generale, le critiche sono piuttosto concordi nel valutare comunque Battlefield 2042 un gioco ricco di potenziale ma che ha bisogno semplicemente di un po' più di tempo per poter essere ripulito al meglio e ottimizzato al massimo. Cosa che peraltro potrebbe essere già avvenuta, visto che la beta si basa comunque su una versione vecchia di mesi, come riferito da DICE.

In ogni caso, fa un certo effetto vedere anche il noto insider Tom Henderson tra coloro che addirittura sperano in un nuovo posticipo per Battlefield 2042, dopo il primo già annunciato, in modo da poter migliorare la situazione.



Anche l'insider ModernWarzone sembra essere dello stesso avviso, valutando come la beta di Battlefield 2042, anche rispetto a quella di Call of Duty: Vanguard ma soprattutto quella di Halo Infinite, sia sembrata meno convincente, al momento.



A questi si aggiungono anche vari interventi su Reddit e NeoGAF, tra gli altri, con una serie di feedback su alcuni elementi specifici del gioco. In generale, si parla di problemi legati al movimento, al design delle mappe e alla costruzione degli Specialisti, tutti difetti non enormi e che potrebbero essere risolti con un po' più di lavoro, per questo motivo in molti sono arrivati a sperare addirittura in un posticipo del lancio.