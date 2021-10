Minecraft: annunciate le votazioni per il nuovo mob, lo youtuber Dream vuole truccarle

Mojang ha annunciato su Twitter che si terranno presto le votazioni per il nuovo mob da aggiungere al mondo di Minecraft, attraverso una simpatica animazione che invita tutti a rimanere sintonizzati per il 16 ottobre, e tra le risposte è arrivato puntuale anche lo youtuber Dream, intenzionato a truccarle di nuovo.

Forse non tutti conoscono la vicenda, ma la "gag" in questione, che tuttavia ha conseguenze decisamente tangibili per tutti i giocatori di Minecraft, è partita già lo scorso anno in occasione del medesimo evento. Dream ha lanciato una sorta di sfida a Mojang, puntando a forzare le votazioni e riuscendoci, grazie anche allo stuolo di seguaci su cui può contare.



Non è detto che sia proprio così, ma alla fine la vittoria del famigerato Glow Squid come nuovo mob, da molti considerato la creatura meno interessante tra quelle che erano state proposte per la votazione, secondo molti è derivata proprio dalla volontà di Dream di propendere per quella scelta. Considerando che lo youtuber è diventato ormai una vera e propria celebrità e che i suoi follower sono in continuo aumento anche dopo la famosa vicenda dell'ammissione di aver usato cheat per il suo famoso speedrun, c'è da credere che anche quest'anno possa avere un grosso peso nella votazione per il nuovo mob di Minecraft.

In ogni caso, l'appuntamento è fissato per il 16 ottore 2021 in occasione del Minecraft Live e in tale sede si svolgeranno anche le votazioni per il nuovo mob da inserire all'interno del gioco. L'iniziativa non è condivisa da tutti: al di là della minaccia di Dream di truccare nuovamente le votazioni, prontamente arrivata dopo l'annuncio, come visibile dal tweet qui sotto, ci sono anche altre motivazioni.



La maggior parte degli utenti teme che anche in questo caso i risultati possano essere truccati dalla massa di seguaci dello youtuber, sebbene molti altri abbiano semplicemente intenzione di godersi la scena, ma ci sono anche varie obiezioni interessanti, come il fatto che questo sistema di scelta non dia abbastanza informazioni agli utenti per poter effettuare una votazione consapevole.

Nel frattempo, con 1,1 miliardi di dollari nel 2020, Minecraft resta il videogioco di maggior successo nel mondo.