Minecraft: 1,1 miliardi di dollari nel 2020, è il videogioco di maggior successo

Minecraft continua a macinare numeri impressionanti, che lo certificano come videogioco di maggior successo nella storia di questo medium, come ribadito dai risultati emersi per l'anno scorso che parlano di 1,1 miliardi di dollari generati nel corso del 2020.

L'informazione arriva dal profilo LinkedIn di Austin Joseph, scovata dal solito Timur222, vero e proprio cacciatore di informazioni di questo tipo sempre molto attivo su Twitter. È vero che non si tratta di una comunicazione ufficiale rivolta al pubblico, ma considerando la fonte da cui proviene può essere presa probabilmente per buona, considerando anche che Joseph non lavora più sul Minecraft Marketplace ma è comunque impiegato di alto profilo in Microsoft come Marketing manager di Xbox.com.



Insomma, la frase suona sicuramente un po' promozionale ma ci sono validi motivi per ritenerla vera: "Minecraft è il videogioco di maggior successo di tutti i tempi. Il franchise ha venduto oltre 200 milioni di copie e generato oltre 1,1 miliardi di dollari nel 2020".

Sulla quantità di copie possiamo essere sicuri, considerando che ad aprile risultavano 140 milioni di utenti attivi al mese, cosa che pone decisamente a favore anche dell'altra affermazione sui ricavi generati. Questi comprendono non solo le vendite delle copie, probabilmente, ma anche l'acquisto di contenuti all'interno del Marketplace ufficiale di Minecraft.

Tutto questo pone in un'ottica alquanto diversa l'oneroso acquisto di Minecraft che venne effettuato da Microsoft, pagandolo 2,5 miliardi di dollari con tutta Mojang annessa. All'epoca ci furono parecchi dubbi sull'efficacia economica di una manovra del genere, ma è ormai chiaro che si sia trattato di un notevole affare per la casa di Redmond. Ricordiamo peraltro che l'aggiornamento 1.17 Caves & Cliffs Parte 1 è disponibile per PC, mobile e console.