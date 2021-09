Gli smartphone più ricercati in Italia: Samsung in testa, ma la star è l'Apple Iphone 12

Un'iniziativa molto interessante di Tovaprezzi.it, comparatore di prezzi molto popolare, è quella di raccogliere i dati ed effettuare delle stime molto interessanti, come quella sulla battaglia tra i brand più cercati nel mercato degli smartphone. Una sfida a quanto pare vinta da Samsung, ma che vede tra i sui protagonisti anche Apple e Xiaomi che assieme alla capofila occupano tutti i primi 20 posti della classifica.

Samsung è il brand più cercato

L'analisi è basata su oltre 31milioni e 400mila ricerche effettuate sul comparatore tra il gennaio 2020 e l'agosto del 2021 nella categoria smartphone. Un periodo durante il quale Samsung è stata protagonista con oltre 6.500.000 mila ricerche, merito anche di alcuni degli smartphone entry level più gettonati del 2021. Al secondo posto c'è invece Apple, a numeri invertiti con oltre 5.600.000 ricerche, mentre in terza posizione c'è Xiaomi, regina del rapporto tra caratteristiche e prezzo con oltre 5.100.000 ricerche.

Guardando ai singoli smartphone, però, la situazione cambia. In testa c'è infatti l'Apple iPhone 12, oggetto di 67.000 ricerche, seguito dall'Apple iPhone 11 che ha mantenuto un appeal elevato, nonostante lo schermo ancora vincolato alla tecnologia IPS. Parliamo di AMOLED invece per il terzo posto, dove fa finalmente capolino Samsung con il Samsung Galaxy S21 5G. Ma vince complessivamente grazie al Samsung Galaxy A52 al quarto posto e al Galaxy A52 5G al sesto posto, oltre a diversi altri smartphone sparsi per la classifica. Xiaomi invece compare per la prima volta in quinta posizione, con lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ma occupa un bel pezzo della top 20 grazie ai modelli Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro e mentre il Mi 11.

Tra i singoli prodotti, vince l'Apple iPhone 12

Da notare tra l'altro come Xiaomi, nel secondo trimestre dell'anno, abbia superato Apple del 12%, a dimostrazione della nuova ascesa degli smartphone cinesi che contano 9 milioni di ricerche complessive sommando Xiaomi, Huawei e Oppo. Quest'ultima, tra l'altro, dopo un periodo non particolarmente felice, ha recuperato consensi e fatto registrare un trend in crescita costante, superando Huawei che è slittata al quinto posto, in coda alla top 5 dei brand di smartphone più ricercati.