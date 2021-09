Far Cry 6 e Hamilton, l'orologio Khaki Field Titanium Automatic nel gioco Ubisoft

Far Cry 6 vanterà un'inedita collaborazione con Hamilton, che ha disegnato un orologio in edizione limitata, il Khaki Field Titanium Automatic, per farlo indossare al protagonista del gioco ma anche a chi il gioco lo acquisterà nella vita reale.

A poche ore dal live trailer con Giancarlo Esposito, Far Cry 6 continua dunque a portare avanti la propria comunicazione promozionale in vista dell'uscita su PC e console, fissata al 7 ottobre: un appuntamento che i fan della serie non vorranno perdersi.

"Profondamente radicato nella storia di Yara, l'isola caraibica di Far Cry 6, il Khaki Field Titanium Automatic continua a funzionare nonostante decenni di instabilità, perfino durante un attentato al suo ex proprietario e sovrano dell'isola Santos Espinosa nel 1983", recita il comunicato di Ubisoft.

"In onore di questa storia di sopravvivenza, solo 1983 pezzi dell'edizione speciale dell'orologio saranno disponibili per l'acquisto."

Far Cry 6, l'orologio Hamilton Khaki Field Titanium

Nei panni di Dani Rojas i giocatori combatteranno per liberare Yara, governata dallo spietato dittatore Antón Castillo, interpretato dall'attore Giancarlo Esposito ("Breaking Bad", 2009-2011). Durante il loro viaggio, riceveranno l'orologio al completamento di una missione di guerriglia. I giocatori avranno l'occasione di sbloccare l'accesso in-game all'orologio che fornirà inoltre l'originale perk "keeps on ticking" migliorando la difesa generale durante gli sprint.

"Il Khaki Field di Hamilton non è solo una scelta accessoria o una risorsa funzionale, ma è realmente integrato nella storia di Yara grazie al legame con il leader deposto dell'isola", ha detto Omar Bouali, Game Content Director, Ubisoft Toronto. "È un piccolo dettaglio che aggiunge un'immensa autenticità al mondo cinematografico che abbiamo creato."

Nella vita reale, il Khaki Field Titanium Automatic di Hamilton è robusto, resistente e affidabile, con una combinazione di funzionalità all'avanguardia. Inoltre, dettagli accuratamente selezionati conferiscono all'orologio da campo, da 42 mm, il carattere distintivo di Far Cry, dando vita alle avventure in-game dei giocatori.

Far Cry 6, l'orologio Hamilton Khaki Field Titanium

Far Cry 6, l'orologio Hamilton Khaki Field Titanium in una foto reale

La cassa dell'orologio è in titanio spazzolato, il quadrante in vinile nero dell'edizione limitata presenta un centro opaco e un indicatore '6' spaccato, un chiaro riferimento alla tipografia del logo del gioco. Una rivoluzionaria lancetta dei secondi rossa è un cenno ai colori del gioco, scelta come omaggio ai guerriglieri di Yara.

Accoppiato con un cinturino NATO in pelle marrone, ogni orologio verrà venduto anche con un ulteriore cinturino in pelle nabuk marrone e uno strumento di cambio per rappresentare lo spirito 'Resolver', fondamentale per chi giocherà a Far Cry 6.

"Sappiamo per esperienza che progettare un orologio di scena per lo schermo non sempre si traduce immediatamente in un prodotto per il mondo reale", ha detto il CEO di Hamilton Vivian Stauffer. "Ha reso l'idea sia di renderlo un orologio in edizione limitata indossabile sia di utilizzarlo come orologio da polso nel gioco una prospettiva estremamente eccitante e non vediamo l'ora di vederlo in azione."