Far Cry 6, Giancarlo Esposito ci sfida nel nuovo live trailer del gioco Ubisoft

Giancarlo Esposito è protagonista del nuovo live trailer di Far Cry 6, in cui ci sfida ad affrontare il personaggio che interpreta nel gioco, il potente e spietato dittatore Anton Castillo.

Entrato in fase gold alcuni giorni fa, Far Cry 6 farà il proprio debutto il 7 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, ed Esposito non vede l'ora di mostrarci il suo carismatico villain.

Questa vera e propria tradizione per la serie Far Cry verrà insomma onorata dall'attore di Breaking Bad e The Mandalorian, che siamo sicuri porterà sullo schermo un personaggio complesso e sfaccettato, all'altezza delle precedenti nemesi.

"Hai quel che serve per sfidare il Dittatore Anton Castillo, interpretato dal nostro cattivo di Hollywood preferito, Giancarlo Esposito? Lui ti sta aspettando", recita la sinossi del trailer. "Metti alla prova le tue abilità quando Far Cry 6 arriverà, il 7 ottobre."

A proposito di attese, mentre aspettate la recensione del nuovo capitolo della serie Ubisoft date pure un'occhiata al nostro provato di Far Cry 6 per tutti i dettagli dell'esperienza rivelati finora.