Kena: Bridge of Spirits, annunciata l'edizione fisica per PS4 e PS5, prezzo e data di uscita

Ember Lab ha unito le forze con il publisher Maximum Games, annunciando che Kena: Bridge of Spirits arriverà anche in edizione fisica "Deluxe Edition" per le versioni PS5 e PS4, che arriverà nei negozi a novembre 2021.

La Deluxe Edition di Kena: Bridge of Spirits includerà la colonna sonora e alcuni contenuti esclusivi esclusivi sia fisici che digitali. La versione ratail del titolo Ember Lab sarà disponibile al prezzo di 49,99 dollari (con tutta probabilità 49,99 euro in Europa) durante il mese di novembre. La data di uscita precisa, così come i contenuti esclusivi di questa edizione, verranno svelati nelle prossime settimane.

Sarà possibile preordinare la Deluxe Edition a partire da oggi sul sito di Maximum Games Store, a questo indirizzo. Inoltre sarà disponibile anche presso altri rivenditori, tra cui Amazon e GameStop.

Kena: Bridge of Spirits, un combattimento

"Sin dall'annuncio, la nostra community è stata estremamente chiara riguardo al desiderio di avere anche una edizione fisica. È un onore creare un gioco che le persone vogliono aggiungere alle loro collezioni e siamo entusiasti di collaborare con Maximum Games per far si ché ciò accada rapidamente dopo il lancio iniziale (delle versioni digitali ndr)", afferma Josh Grier, COO di Ember Lab.

Vi ricordiamo che la versione digitale per PS5, PS4 e PC di Kena: Bridge of Spirits invece sarà disponibile a partire dal 21 settembre. Nel frattempo giusto poche ore fa Ember Lab ha pubblicato un nuovo trailer che mette in mostra grafica, combattimenti e trama di Kena: Bridge of Spirits.