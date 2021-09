Kena Bridge of Spirits: trailer finale mostra l'incredibile grafica, combattimenti e trama

Kena Bridge of Spirits sarà presto disponibile su PS4, PS5 e PC (via Epic Games Store). Il gioco d'azione e avventura di Ember Lab si mostra ora tramite un Trailer Finale che ne mostra l'incredibile grafica, i combattimenti e ci permette di vedere qualche frammento della storia di quest'opera che ricorda un film animato.

Il trailer finale di Kena Bridge of Spirits è un mix di elementi, come detto. Possiamo vedere che la protagonista avrà dalla propria una staffa, uno strumento che funge da arma corpo a corpo, da arco e da catalizzatore per alcune abilità magiche. Inoltre, è in grado di controllare gli spiriti per risolvere alcune sequenze puzzle. Non mancheranno inoltre alcune fasi platform.

Vi ricordiamo che Kena Bridge of Spirits sarà pubblicato il 21 settembre 2021. Abbiamo avuto occasione di provare il gioco: nel nostro articolo vi abbiamo spiegato che "Kena: Bridge of Spirits è una piccola pietra preziosa, nel vero senso di questa espressione. I ragazzi di Ember Lab sono stati in grado di realizzare un action adventure curato, rifinito, immediato e particolarmente divertente. Certo, si notano facilmente tutta una serie di stratagemmi implementati per ridurre l'entità di uno sviluppo che deve per forza di cose fare i conti con una produzione di piccole dimensioni, ma confidiamo che l'esperienza di gioco finale possa soddisfare i giocatori."