Genshin Impact: nuovo trailer offre un assaggio delle abilità di Kokomi

miHoYo ha pubblicato un nuovo "character demo" trailer di Genshin Impact dedicato a Sangonomiya Kokomi, il nuovo personaggio giocabile che sarà disponibile a partire da domani.

Kokomi è la sacerdotessa divina della isola di Watatsumi, nonché la leader della resistenza che si oppone a Raiden Shogun e il suo Vision Hunt Decree. Sarà disponibile su Genshin Impact partire da domani, martedì 21 settembre 2021 grazie al nuovo banner Drifting Luminescence. Gli altri personaggi "copertina" saranno Xingqiu, Beidou e Rosaria. Le probabilità di ottenere uno dei personaggi sopracitati sarà maggiore per tutte e tre le settimane dell'evento, che si concluderà il 12 ottobre 2021.

Sangonomiya Kokomi è un personaggio rarità cinque stelle di elemento Hydro e combatte con armi di classe Catalyst. Il suo stile di combattimento, come possiamo notare anche nel trailer, è basato su attacchi a distanza magici di elemento acqua. Stando alle informazioni condivise in passato, Kokomi è specializzata nel curare i compagni in battaglia.

Oltre a Raiden Shogun e Kokomi, l'update 2.1 di Genshin Impact ha introdotto tantissime novità, tra cui Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West, nuove quest della storia principale, boss, aree da esplorare, il sistema della pesca (di cui trovate tutto quello che c'è da sapere al riguardo nella nostra guida) e altro ancora.