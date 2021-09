Il Signore degli Anelli: Howard Shore potrebbe lavorare alla serie TV Amazon

Howard Shore, il celebre compositore della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, a quanto pare potrebbe lavorare alla colonna sonora dell'attesa serie TV Amazon.

Stando a un report di Deadline, il compositore infatti è in trattative per comporre le musiche per la serie TV. Le riprese della prima stagione sono terminate lo scorso dicembre, con la messa in onda prevista per il 2 settembre 2022. Insomma in questo momento c'è dietro un grandissimo lavoro di post-produzione dello show, a cui dunque potrebbe aggiungersi il contributo di Howard Shore.

Il Signore degli Anelli, uno scatto dal set della serie TV Amazon

Una notizia che, se confermata, potrebbe fare la gioia di tantissimi fan de Il Signore degli Anelli, visto quanto è stato apprezzato il lavoro del compositore nella saga cinematografica di Peter Jackson. Shore tra l'altro ha vinto ben tre Oscar proprio grazie ai film. Nel 2002 il premio per la Migliore colonna sonora con La Compagnia dell'Anello e nel 2004 quelli per la miglior canzone (Into the West) e colonna sonora per Il Ritorno del Re.

Nel frattempo la serie TV Amazon de Il Signore degli Anelli è stata confermata per una seconda stagione, che verrà girata nel Regno Unito.