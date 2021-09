iOS 15 e iPadOS 15: i device compatibili, ecco l'orario di download più credibile

Apple renderà disponibili al download i nuovi aggiornamenti iOS 15 e IPad OS 15 oggi, 20 settembre 2021. Insieme a questi saranno pubblicati anche watchOS 8 e tvOS 15. La pubblicazione di macOS 12 Montrey è invece ancora da annunciare. Vediamo quindi i device compatibili con i principali aggiornamenti odierni e l'orario di download stimato.

Prima di tutto, ecco i device che saranno compatibili con iOS 15:



iPhone 12 e 12 mini

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

‌iPhone SE‌ (2020)

iPhone 11

‌iPhone 11‌ Pro e 11 Pro Max

‌iPhone‌ XS e XS Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8 e 8 Plus

‌iPhone‌ 7 e 7 Plus

‌iPhone‌ 6s e 6s Plus

‌iPhone SE‌ (2016)

iPod touch (7° generazione)

iPad OS 15, invece, sarà compatibile con i seguenti device:



Tutti gli iPad Pro

iPad (5° generazione o successivi)

iPad mini (4° generazione o successivi)

iPad Air (3° generazione o successivi)

‌iPad Air‌ 2

watchOS 8‌ può invece essere istallato su Apple Watch Serie 3, Serie 4, Serie 5, e Serie 6, oltre che su Apple Watch SE.

tvOS 15 invece funzionerà su Apple TV 4K (prima e seconda generazione) e su Apple TV HD (inizialmente nota come 4° generazione di Apple TV).

Il logo di iOS 15

Per quanto riguarda l'orario di pubblicazione, mcarumors.com segnala che l'orario tipico di Apple è le 10:00 am PDT, ovvero le nostre 19:00. Dovremo vedere se sarà così.

Parlando sempre di Apple, ecco le previsioni per le novità del 2022, ma c'è qualcosa anche per fine 2021 e per il 2023.