Final Fantasy XIV: Endwalker, svelate alcune delle novità e modifiche al gameplay in arrivo

Durante l'ultima trasmissione Letter from the Producer, Naoki Yoshida, il produttore e direttore di Final Fantasy XIV Online ha parlato delle novità per i vari mestieri (Jobs), i combattimenti e le modifiche generali in arrivo con l'attesissima espansione Endwalker, che sarà disponibile a novembre su PS5, PS4 e PC.

Durante la diretta Yoshida ha svelato le nuove Actions delle varie classi, ovvero attacchi, magie e abilità varie, che verranno introdotte nell'espansione e di cui potrete avere un assaggio nel trailer dedicato ai Job pubblicato sabato scorso. Inoltre sono state modificate significativamente le meccaniche del Summoner, l'aggiunta di buff su obiettivi singoli per tutti i mestieri curativi, l'introduzione di effetti a tempo sui cooldown difensivi dei tank e molto altro.

Tra le altre novità menzionate nell'ultimo comunicato stampa di Square Enix, veniamo a conoscenza che l'espansione Endwalker introdurrà delle modifiche alla ricompense dei Duty. Le Trial, sia in difficoltà Normal che Extreme, includeranno anche una cassa d'armi insieme a una delle armi disponibili come ricompensa, così che i giocatori possano ottenere più facilmente quelle che desiderano.

Tra gli aggiornamenti di sistema, sarà presente una miglior personalizzazione dell'HUD, una funzionalità di mira a terra migliorata e degli aggiornamenti all'interfaccia utente. Ci sarano modifiche anche per quanto riguarda gli oggetti d'alta qualità: per ridurre il sovraccarico dell'inventario ed evitare l'acquisizione involontaria di oggetti d'alta qualità, alcuni oggetti, come quelli raccolti, i drop dei nemici e i materiali di scambio, non saranno più disponibili come oggetti d'alta qualità. Le azioni dei gatherer, le missioni e gli achievement legati agli oggetti d'alta qualità verranno modificati di conseguenza. Gli oggetti craftati e i pezzi dell'equipaggiamento rimarranno disponibili sia in qualità normale che in alta qualità.

Infine a causa causa del bisogno urgente di risolvere il sovraccarico del server, il sistema per viaggiare tra i Data Center verrà aggiunto dopo la patch 6.0.

Nei mesi prima dell'uscita di Final Fantasy XIV: Endwalker, fissata al 23 novembre 2021, i giocatori potranno divertirsi con nuovi contenuti di gioco e informazioni sull'espansione: