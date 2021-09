Steam: Deltarune arriva a 100.000 giocatori contemporanei all'istante dopo l'uscita

Tre anni circa dopo l'uscita del primo capitolo, il creatore di Undertale ha pubblicato Deltarune Chapter 2. Il nuovo gioco è stato pubblicato su Steam e, all'istante dopo l'uscita, ha ottenuto ben 100.000 giocatori contemporanei, secondo i dati di SteamDB.

Precisamente, si parla di 102.916 giocatori contemporanei. Il numero è rapidamente calato (13.000 al momento della scrittura), ma si tratta di una cosa normale visto che parliamo di un gioco single player molto corto. Giusto per darvi un punto riferimento, al momento della scrittura i giocatori contemporanei di giochi come Naraka Bladepoint e GTA 5 sono intorno ai 100.000, con un picco giornaliero pari a 150.000. Rust è a 56.000, con un picco di 104.000. Deltarune è quindi stato in grado, per un momento, di rivaleggiare con questi pesi massimi.

Il successo è legato a molti fattori. Prima di tutto, parliamo di un nuovo capitolo di uno spin-off di Undertale, grandissimo successo indie. Inoltre, ricordiamo che Deltarune è attualmente gratis. I primi due capitoli possono essere giocati a costo zero, mentre i successivi saranno a pagamento.

Se parliamo di successi su Steam: Deathloop è al primo e terzo posto dei giochi più venduti della settimana.