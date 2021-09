Deltarune: Chapter 3, 4 e 5 usciranno insieme e non saranno gratis

Deltarune: Chapter 3, 4 e 5 sono in sviluppo presso Toby Fox, il quale ha spiegato come la sua intenzione sia di farli uscire tutti insieme e a un prezzo totale di acquisto, dunque non saranno gratis come i primi due capitoli.

Dopo il successo riscosso in tutto il mondo con Undertale, entrato a far parte della cultura videoludica generale a questo punto, c'era grande curiosità per la nuova opera di Toby Fox, che ha pubblicato di recente il suo progetto Deltarune, diviso in capitoli.

Deltarune: Chapter 2 ha ricevuto una data d'uscita proprio questa settimana ed è stato messo a disposizione il 17 settembre 2021.

Così come il Chapter 1, uscito un paio di anni fa su Nintendo Switch oltre che su PC e PS4, la sua distribuzione è gratuita, ma si tratta di un'introduzione progressiva al gioco completo, che poi avrà un prezzo standard vero e proprio.

Cercando di fare un po' di chiarezza sul futuro di Deltarune, Toby Fox ha spiegato di avere intenzione di rilasciare tutte le parti successive del gioco, ovvero Deltarune Chapter 3, 4 e 5 tutte insieme contemporaneamente, ma non c'è ancora una data o un periodo di uscita preciso al riguardo.

L'idea fissata, per il momento, è solo di far uscire i tre capitoli rimanenti insieme e di metterli in vendita a un prezzo, dunque non gratis: quello sarà il momento in cui l'autore "chiederà ai giocatori di acquistare il gioco", ha spiegato Fox. Il prezzo non è ancora noto ma sembra sia destinato a costare più di Undertale, che attualmente costa sui 15 euro.