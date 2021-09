Deltarune: Capther 2 data d'uscita svelata da Toby Fox

Toby Fox, autore di Undertale, ha annunciato che Deltarune: Capther 2 ha una data d'uscita: sarà disponibile da domani 17 settembre 2021 per PC, Nintendo Switch e PS4.

L'annuncio ha fatto partire un conto alla rovescia sul sito ufficiale, che scadrà al momento del lancio.

Purtroppo i dettagli su Deltarune: Capther 2 sono scarsi. Non crediamo che sarà gratuito come il primo, anche se Toby Fox non ha detto niente in merito. Dalle FAQ del sito ufficiale apprendiamo anche che sarà possibile usare il file di salvataggio generato alla fine del primo capitolo per continuare l'avventura nel secondo. Volendo sarà possibile iniziare l'avventura anche senza il suddetto salvataggio. Basterà ricordarsi la storia per avere chiaro ciò che accadrà durante l'avventura. Certo, non ha molto senso giocarsi il capitolo 2 senza aver giocato il capitolo 1, ma l'informazione può tornare utile per chi lo giocherà su un sistema diverso da quello di partenza.

Infine, il capitolo 2 non concluderà Deltarune. In futuro usciranno altri capitoli, ma per ora Toby Fox non si è sbottonato su quando potremo giocarli.