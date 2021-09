eFootball 2022 ha un DLC da 40€ ma non puoi usarlo per due mesi

eFootball 2022, successore di PES, ha un DLC "premium" da 40€ disponibile in pre-order che include una serie di contenuti legati alle microtransazioni, che sono però bloccati per due mesi dopo il lancio.

Come è possibile leggere sul PS Store, "il bundle in edizione limitata dà accesso al gioco base (free to play) e a diversi oggetti che ti permetteranno di creare la tua squadra creativa in eFootball World!". Precisamente, il bundle contiene:



eFootball 2022 (gioco base free to play)

2.800 Monete eFootball (valuta di gioco premium)

Accordo al buio x6 (il preorder garantisce altri 2 Accordo al buio, per un totale di 8)

Come è possibile però leggere nelle note in asterisco, "Accordi al buio e Monete eFootball possono essere riscattati e usati dopo l'aggiornamento previsto per metà novembre 2021." Sappiate inoltre che "gli Accordi al buio scadranno il 30/04/2022". Se non sapete cosa siano gli Accordi al Buio, dovete sapere che sono un oggetto che permette di ingaggiare 1 tra i 16 Ambassador e i giocatori dei club partner.

eFootball 2022: molti giocatori di calcio all'interno di uno stadio

In sostanza, eFootball 2022 sta vendendo delle microtransazioni ancora prima che queste possano essere usate all'interno del gioco. Non si tratta di un grande problema, di per sé, ma è importante che il giocatore se ne renda conto prima di investire i propri soldi.

Ricordiamo che eFootball 2022 sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, iPad, iPhone e Android. Vi segnaliamo anche che il video gameplay fa infuriare i fan di PES che lo criticano aspramente.