eFootball: il video gameplay fa infuriare i fan di PES che lo criticano aspramente

eFootball sembra essere stato accolto piuttosto negativamente proprio dai maggiori fan di PES, i quali hanno criticato aspramente quanto è emerso dal video gameplay trapelato online nei giorni scorsi, con alcuni utenti particolarmente furiosi sul lavoro effettuato da Konami.

Il video è arrivato su YouTube come materiale leaked, dunque la sua distribuzione non è ufficialmente promossa da Konami e mostra il gioco in uno stato in cui non dovrebbe essere visto dal pubblico di massa, visto che nel frattempo lo sviluppo sta andando avanti e la versione attuale non è assolutamente definitiva.

Vi si vede un match di esibizione tra Manchester United e Arsenal, ma tanto è bastato per scatenare subito parecchie critiche sui social. Tra i maggiori oggetti di queste polemiche ci sono le collisioni tra i giocatori, la fisica della palla e anche la nuova icona circolare che segnala il giocatore in uso.

Tra i commentatori su YouTube c'è chi rileva il fatto che le scene d'intermezzo sono le stesse di PES 2014, chi ha fatto notare come l'erba sia resa male o comunque non al livello di un gioco di calcio next gen e chi se l'è presa con il cursore che segnala il giocatore utilizzato.

"Il tocco di prima è tutto sbagliato, le animazioni sembrano... un passo indietro da PES 2018? Onestamente dovrà provarlo in prima persona ma finora: un grosso meh", ha commentato un utente, anche piuttosto equilibrato rispetto a molti altri.



Alcuni utenti Twitter specializzati in PES ci sono andati anche più pesanti, come Gari Clark che ha fatto notare come si vedano "giocatori che pattinano, fisica della palla terribile, povertà grafica", tutta roba che lo rende quasi "offensivo" nei confronti della storia della serie, mentre Durandil PES evidenzia alcuni problemi con le collisioni e con il frame-rate.



C'è da dire che si tratta comunque di una versione preliminare che non doveva essere mostrata al pubblico, dunque bisogna considerare il fatto che la versione definitiva sarà diversa. Nel frattempo, abbiamo saputo la data di uscita ufficiale del gioco con i contenuti di lancio e vari dettagli, con ulteriori informazioni che potete trovare nello speciale sul calcio di Konami tra novità ed eredità di PES.