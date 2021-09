Sonic Colours: Ultimate, bug e glitch soprattutto su Switch, Sega corre ai ripari

Sonic Colours: Ultimate è finalmente disponibile nei negozi, perlomeno quelli digitali, permettendo ai giocatori PS4, Xbox One e PC di (ri)vivere l'avventura del celebre porcospino blu originariamente uscita nel 2010 su Wii. Purtroppo però come segnalano molti giocatori, il gioco è afflitto da numerosi bug e glitch, soprattutto la versione Nintendo Switch. Fortunatamente Sega si è già messa in azione per rilasciare una patch correttiva il prima possibile.

Nello specifico gli utenti hanno segnalato problemi con crash, bug e glitch su tutte le versioni. Tuttavia in particolare quella per Nintendo Switch sembra quella che manifesta problemi maggiori, con numerosi utenti che hanno postato clip su Twitter (anche se come vedremo in seguito, forse non tutte provengono esattamente da una copia acquistata regolarmente). Ecco qualche esempio:

I problemi segnalati dagli utenti fortunatamente non sono passati inosservati e Sega è già all'opera per pubblicare una patch che si spera possa risolvere le magagne di Sonic Colours: Ultimate.

"Apprezziamo tutto il vostro feedback on Sonic Colors: Ultimate e i team vi stanno ascoltando e preparando per una patch imminente. Grazie per la vostra pazienza mentre stiamo indagando su questi problemi.", afferma Katie Chrzanowski, social media manager del brand Sonic. Che in seguito aggiunge che tuttavia parte dei problemi condivisi su Twitter dagli utenti sono in realtà legati all'utilizzo di un emulatore di Switch e per, ovvi motivi, gli sviluppatori non possono fare nulla al riguardo.

Bug o meno, purtroppo la remaster non è riuscito a convincerci pienamente. Come potrete leggere nella nostra recensione di Sonic Colours: Ultimate parliamo di "un titolo decisamente valido, tra quelli immediatamente disponibili nel passato più recente del porcospino più veloce del mondo. L'avventura di Sonic e Tails in compagnia dei Wisp era divertente allora e lo è ancora oggi. Innegabilmente ha ottenuto dei vantaggi dall'operazione di restauro: la remaster può vantare il 4K, i 60 FPS, piccole revisioni e miglioramenti al gameplay, comandi rivisti per adattarsi al gamepad. Tuttavia, i vantaggi ci sembrano inesorabilmente funestati da alcuni pasticci non da poco, sbavature che con un minimo sforzo aggiuntivo sarebbero state facilmente evitabili."