Hellblade 2: Ninja Theory brucia i vestiti di Senua a scopo di ricerca

Hellblade 2 continua il suo sviluppo, ma in compenso continua anche a non mostrarsi in maniera effettiva, cosa che avviene anche in questo caso con un altro video sul dietro le quinte dello sviluppo, che vede i Ninja Theory impegnati nel bruciare gli abiti di Senua.

Non si tratta di uno sviluppatore piromane, bensì di una vera e propria ricerca portata avanti da Ninja Theory per vedere gli effetti delle bruciature su alcune superfici, in particolare in questo caso sui vestiti, che sembrano essere in pelle nella fattispecie.

"A volte, per creare, bisogna prima distruggere", si legge nel tweet che riporta il video, "Stiamo sperimentando con gli effetti strutturali sui vestiti", ovvero si tratta di valutare come cambia la forma e l'aspetto di questi se sottoposti a bruciatura.



Sebbene la questione non sia chiara, è facile ipotizzare che questo studio venga applicato a effetti in tempo reale all'interno di Senua's Saga: Hellblade 2, in modo da ricreare in maniera più realistica possibile l'effetto del deterioramento dei vestiti della protagonista durante determinate situazioni.

Il vestito bruciato è stato poi scannerizzato in 3D per essere inserito all'interno del gioco, dunque l'idea è cercare di riprodurre in maniera più fedele possibile anche questi effetti di trasformazione e distruzione sugli abiti di Senua.

Proseguono dunque le testimonianze dallo sviluppo di Hellblade 2, con uno stile che Ninja Theory ha già ampiamente utilizzato durante la creazione del primo Hellblade: Senua's Sacrifice, per il quale vennero pubblicati molti video diari nel corso dello sviluppo per spiegarne diversi momenti e caratteristiche peculiari.

In occasione dell'evento Xbox post-E3 2021, Senua's Saga: Hellblade 2 è tornato a mostrarsi in un nuovo video, mentre in precedenza altri particolari sullo sviluppo erano emersi sulla riproduzione delle nuvole e alcuni retroscena da parte della stessa attrice che interpreta Senua.