eFootball 2022: data di uscita ufficiale, contenuti di lancio e tutti i dettagli

eFootball 2022, contenuti al lancio Il cuore di eFootball è eFootball World , dove i giocatori potranno godersi partite con team reali dal 30 settembre a costo zero. I contenuti includono:

"Gli aggiornamenti futuri su contenuti e modalità di gioco saranno offerti ai giocatori sia gratuitamente sia con opzione premium. Non vediamo l'ora di far scendere in campo i giocatori e di ricevere i loro feedback."

"Gli aggiornamenti della piattaforma porteranno nuove funzioni, come il matchmaking cross-platform e il supporto ai controller per dispositivi mobile, saranno distribuiti con frequenza nei prossimi mesi e saranno sempre gratuiti."

Seitaro Kimura, producer della serie eFootball per Konami Digital Entertainment ha commentato: " eFootball è il nome della nostra nuova piattaforma calcistica, eFootball 2022 è il titolo ufficiale della nostra prima stagione di contenuti."

"eFootball 2022, in uscita il 30 settembre, offrirà ai giocatori un assaggio di cosa aspettarsi dalla nuova piattaforma di simulazione calcistica free-to-play , prima dell'arrivo del primo major update atteso per questo autunno", recita il comunicato ufficiale. "Lo stesso aggiornamento segnerà anche il debutto di eFootball 2022 su dispositivi iOS e Android."

Se avete letto il nostro speciale dedicato a eFootball, fra novità ed eredità di PES , saprete che le aspettative nei confronti di questo nuovo episodio della serie sportiva sono particolarmente alte, sebbene siano numerose anche le incognite legate al formato scelto per l'occasione.

eFootball 2022 ha un data di uscita ufficiale, appena annunciata da Konami: il gioco sarà disponibile a partire dal 30 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e mobile. Il publisher ha inoltre rivelato i contenuti del lancio e tutti gli altri dettagli.

Contemporaneamente sarà introdotto anche il nuovo modello di monetizzazione della piattaforma, ribilanciato per garantire a tutti i giocatori di raggiungere lo stesso potenziale, indipendentemente da quanti e quali oggetti hanno acquistato in-game. I nuovi contenuti includeranno:

eFootball 2022, lo schema degli Obiettivi

eFootball su iOS & Android Aver realizzato la piattaforma eFootball con l'Unreal Engine ha permesso di unificare l'esperienza console, PC e mobile - offrendo un gameplay di livello console sui dispositivi iOS e Android.

Per i giocatori di eFootball PES 2021 su mobile, eFootball 2022 sarà disponibile come aggiornamento gratuito dell'app esistente, ma revisionerà tutto quanto venuto prima grazie al nuovo motore e alle nuove caratteristiche.

Anche con tutti questi cambiamenti, il team di sviluppo ha fatto in modo che gli attuali giocatori mobile saranno in grado di trasferire molti dei loro oggetti in-game una volta che eFootball 2022 sarà rilasciato questo autunno. Tutti i dettagli su cosa potrà o non potrà essere trasferito sono ora disponibili sul sito ufficiale.

Come per console e PC, la piattaforma eFootball su dispositivi mobile riceverà aggiornamenti regolari nel tempo. Nei successivi aggiornamenti gratuiti sarà aggiunto il supporto ai controller per dispositivi mobile e con esso il matchmaking cross-platform tra tutti i giocatori che utilizzano un controller.