Conferenza Xbox del TGS 2021: non aspettatevi grossi annunci, Microsoft raffredda gli entusiasmi

Microsoft ha detto esplicitamente ai giocatori occidentali di non aspettarsi grossi annunci dalla conferenza Xbox del Tokyo Game Show 2021, che si svolgerà il 30 settembre e sarà incentrata sulle novità dedicate ai giocatori orientali.

Più precisamente, ad affermarlo è stato l'Head of Global Product Marketing di Xbox Aaron Greenberg, rispondendo a un fan su Twitter che chiedeva informazioni sull'evento: "Visto che l'hai chiesto, l'evento del Tokyo Game Shos è per i nostri giocatori giapponesi e asiatici. Ci saranno degli aggiornamenti importanti per quei territori, ma nessun annuncio o presentazione maggiore, mentre i nostri team di sviluppo sono impegnati a lavorare sui lanci più grossi di ottobre, novembre e dicembre."

Naturalmente molti guarderanno la conferenza e saranno delusi dal fatto che sarà proprio com'è stato descritto da Greenberg (è già successo in passato, quindi rassegnamoci). In effetti recentemente i grossi publisher sono stati spesso molto sinceri sui contenuti dei loro eventi, ma spesso i giocatori non li hanno creduti per poi manifestare il loro malcontento di fronte alla realtà ampiamente preannunciata.

Comunque sia, come vanno lette le parole di Greenberg? Esattamente come sono scritte: niente annunci di nuovi giochi, niente aggiornamenti maggiori su quelli in sviluppo e tante informazioni per i fan Xbox orientali, molte delle quali probabilmente legate all'Xbox Game Pass.