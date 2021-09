The Medium meglio su PS5 o Xbox Series X|S? Ecco il primo video confronto

The Medium gira meglio su PS5 o Xbox Series X|S? E la versione PC come si pone rispetto alle console? Lo scopriamo in questo primo video confronto, realizzato per l'occasione dal canale YouTube ElAnalistaDeBits.

In uscita su PS5 domani, The Medium non supporta il ray tracing sulla piattaforma Sony, il che sorprende un po' visto che su Xbox Series X tale tecnologia è presente, sebbene in maniera parziale.

A quanto pare l'obiettivo degli sviluppatori era quello di evitare che lo scaler della risoluzione dinamica diventasse troppo aggressivo, come accade appunto sulla pur potente console Microsoft, e in tal senso sono riusciti a ottenere il risultato voluto.

The Medium, l'artwork ufficiale

Su PlayStation 5, infatti, The Medium non scende mai sotto i 1260p, laddove invece su Xbox Series X finiva per girare a meno di 1080p al fine di mantenere stabili i 30 fps. A tal proposito, però, su PS5 si registra uno stuttering maggiore, in particolare durante le sequenze di intermezzo.

La console Sony presenta un filtro anisotropico leggermente migliorato ma ombre di qualità generalmente inferiore, in particolare nelle scene all'aperto. In ultimo viene segnalata una grossa differenza sui caricamenti, che a quanto pare sono il doppio più veloci su Xbox Series X rispetto a PS5.