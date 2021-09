Iron Harvest: Complete Edition per PS5 e Xbox Series X|S annunciato con trailer

Iron Harvest: Complete Edition arriverà presto su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione completa e appositamente pubblicata anche per le console next gen, in uscita il 26 ottobre 2021 da parte di King Art Games.

Si tratta dello stesso strategico in tempo reale che abbiamo visto in precedenza su PC, ma in una nuova edizione che comprende, oltre alle campagne originali, anche i DLC usciti dopo il lancio, ovvero Rusviet Revolution e Operation Eagle, oltre ad altre aggiunte nuove.

Tra le novità assolute si registra anche una nuova mappa multiplayer e alcune nuove unità e strutture come possibilità di costruzione e gestione, oltre a diversi cambiamenti applicati all'interfaccia, al sistema di controllo e alle impostazioni per poter essere fruito al meglio anche su console.

In totale, dunque, all'interno di Iron Harvest: Complete Edition troviamo 4 Campagne, ognuna corrispondente a una delle 4 fazioni in campo, 12 eroi, 18 mappe multiplayer, la presenza di multiplayer cooperativo, oltre 30 missioni in totale e varie ottimizzazioni applicate alla base originale per essere giocata al meglio su console.

Per chi non avesse seguito il gioco, si tratta di un interessante RTS caratterizzato da un'ambientazione molto particolare: raccontando una versione alternativa degli anni 20 in Europa, Iron Harvest: Complete Edition mette in scena battaglie a base di unità e veicoli in stile dieselpunk, con la meccanica a base di tali motori che ha preso il sopravvento, portando a uno sviluppo peculiare dei veicoli.

Trovate maggiori informazioni nella nostra recensione di Iron Harvest, almeno per quanto riguarda la versione originale su PC.