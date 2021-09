Call of Duty: Vanguard: tutti i dettagli per giocare al meglio la nuova Beta

Activision ha fornito tutti i dettagli per giocare al meglio la nuova Beta di Call of Duty: Vanguard, che si svolgerà dal 16 settembre alle ore 19:00 fino al 20 settembre alle 19:00. Chi possiede PS4 o PS5 potrà giocarci liberamente per i primi due giorni senza la necessità di prenotare il gioco. Per i giocatori PC, Xbox Series X e S e Xbox One sarà invece necessario prenotare il gioco per entrare nella Beta. I possessori di console Xbox dovranno inoltre essere abbonati a Xbox Live per accedere ai server.

Il periodo rimanente, ossia dal 18 settembre alle ore 19:00 fino al 20 settembre alle ore 19:00, sarà invece accessibile a tutti, su tutte le piattaforme. Il periodo di Open Beta non richiede quindi alcuna prenotazione e su Xbox non è richiesto nemmeno l'abbonamento a Xbox Live.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale, dove vengono illustrati anche i motivi per giocare alla Beta di Call of Duty: Vanguard:

Gioca con gli amici se hai la possibilità di usare l'ID di Activision e scatena il divertimento su tutte le piattaforme. I giocatori possono progredire e salire di livello nella Beta e sperimentare l'intenso e adrenalinico Multiplayer di Vanguard, tra cui nuove armi, aggiornamenti sul campo e Killstreak che possono essere sbloccati guadagnando XP.

5 motivi per provare Vanguard Beta questo fine settimana:

Altre modalità di gioco

Al di fuori di Champion Hill - un torneo veloce e frenetico: in Solo, Coppia e Terzetti - Vanguard introdurrà un'altra nuova modalità di gioco: Patrol. Basata su Hardpoint, questa modalità focalizzata su obiettivi presenta una zona di punteggio in movimento quasi costante

Queste modalità sono in aggiunta alle offerte classiche già presenti in Call of Duty. Modalità come Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination e Search & Destroy sono solo alcune di quelle che ritornano con Vanguard e giocabili nella Beta

Ritmo di combattimento: diverse modalità di gioco

Un nuovo sistema di Combat Pacing offre una nuova dinamica dove sarà il giocatore a scegliere. Per il multiplayer, sono disponibili le seguenti opzioni di Combat Pacing:

Tattica: le lobby dei veterani del franchising lo conoscono bene. Tactical Comat Pacing è sempre 6v6.

Assalto: questa opzione fornisce un ritmo di combattimento bilanciato che dà spazio per respirare e bersagli da uccidere. Nel Beta Weekend 1, il numero di giocatori varierà tra 20 e 28 giocatori.

Blitz: lobby ad alta azione, con l'intensità aumentata a livelli frenetici. Nel Beta del 1 Weekend, il numero di giocatori varia tra 28 e 48 giocatori.

Coloro che vogliono entrare in gioco possono impostare il Ritmo di combattimento su "Tutti" e ottenere una varietà di ritmi di combattimento tra ogni partita

Crea un equipaggiamento e un armaiolo

Quando si sceglie un equipaggiamento per il livello Multiplayer, i giocatori si armeranno presso l'armaiolo all'interno di Create-a-Class. L'armaiolo sarà ora dotato di un massimo di 10 slot di attacco su alcune armi, consentendo migliaia di possibilità aggiuntive per migliorare quasi tutti gli scenari di combattimento e lo stile di gioco.

Ad esempio, i fucili a pompa possono ora essere equipaggiati con un "Buck Slug", un proiettile pieno di pallettoni a corto raggio e un colpo per un raggio più lungo - aspettatevi altri accessori che regolano il calibro di un'arma per influenzare la penetrazione dei proiettili, la velocità di fuoco e altro ancora.

Ambienti reattivi, montaggio e fuoco alla cieca

Una volta che si possiede l'arma, è possibile attraversare la mappa per sconfiggere i nemici. La distruzione tattica è il punto di forza per le innovazioni di Sledgehammer al gioco, quindi che aspetti a saltare attraverso muri, porte e finestre o distruggere scenari, strutture e altri oggetti per stanare i fastidiosi campeggiatori.

Quando sei al riparo, hai due opzioni per sparare indietro oltre al normale hip fire o al mirino verso il basso: la prima è il montaggio, anche se gli operatori possono "far scorrere" la loro arma montata lungo la superficie verticale o orizzontale per muoversi.

L'altra è il fuoco cieco - con una certa precisione, questa manovra consente una migliore copertura in situazioni in cui stai per sperimentare il fuoco di saturazione.

Livellamento dell'operatore e armi preferite

In aggiunta vi è il livellamento degli operatori. Guadagnando punti esperienza operatore si possono sbloccare nuove skin, make-up, carte telefoniche e altro ancora semplicemente giocando partite con un operatore specifico. Ogni Operatore ha anche un'arma preferita.

Ad esempio: l'arma preferita di Polina Petrova è il fucile a 3 linee. Oltre ad essere uno strumento per il suo personaggio che si adatta al suo background, ha anche uno scopo per il gameplay: quando usi quest'arma mentre giochi come Polina, ricevi lXP aggiuntivo.

Polina è anche uno dei sei Operatori disponibili per la Beta. Anche se il livellamento operatore non sarà disponibile fino al lancio, puoi comunque conoscerla, Daniel Yatsu, Roland Zelmet, Lucas Riggs, Wade Jackson e Arthur Kingsley durante questa esperienza!

Tutti i giocatori che raggiungeranno il livello 20 all'interno della Beta riceveranno il progetto dell'arma Rat-A-Tat al lancio di Vanguard, e coloro che giocano alla Beta potranno sbloccare l'Operatore della Task Force One, il Sergente Arthur Kingsley da utilizzare in Call of Duty: Mobile. Per saperne di più clicca qui.

Leggiamo le specifiche di sistema per la versione PC della beta:

Specifiche minime per la beta pubblica:



Sistema operativo: Windows 10 64-Bit (1909 o successivo)

CPU: ntel Core i5-2500k o AMD Ryzen 5 1600X

Video: Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB o AMD Radeon R9 380

RAM: 8GB RAM

HDD: 45GB di spazio SU DISCO

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Richiede un sistema compatibile con DirectX 12

Specifiche consigliate per la beta pubblica:



Sistema operativo: Windows 10 64 bit (Service Pack più recente)

CPU: Intel Core i7-4770k o AMD Ryzen 7 1800X

Video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB o AMD Radeon RX Vega 56

RAM: 16GB RAM

HDD: 45GB di spazio SU DISCO

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Richiede un sistema compatibile con DirectX 12

Nota: al momento sono supportati solo i processori Intel/AMD.

Driver consigliati per AMD/NVIDIA