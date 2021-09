GTA: San Andreas diventa next gen con la mod SA_DirectX 3.0, in video

GTA: San Andreas continua ad essere un banco di prova per evoluzioni tecniche attraverso l'uso di mod, come dimostra questa SA_DirectX 3.0 che trasforma il classico di Rockstar Games in una sorta di gioco next gen (o quantomeno current gen) attraverso l'applicazione di diverse modifiche all'impianto grafico.

La mod SA_DirectX 3.0 è attualmente in fase di beta, dunque non si tratta di un software in versione definitiva, ma mostra già delle notevoli evoluzioni applicate sia sul gioco originale, ovviamente, che rispetto alla versione precedente, la 2.0 uscita tre anni fa.

Gli sviluppatori hanno lavorato ulteriormente sull'applicazione di varie effetti come riflessi, nuvole volumetriche, Screen Space Reflections, SSAO, GodRays, pioggia e un sistema di illuminazione rinnovato, con un risultato notevole.

Ovviamente l'impianto grafico di base resta quello di Grand Theft Auto: San Andreas, ovvero un gioco di 16 anni fa, ma visto in questo modo appare quasi come un titolo contemporaneo, tanto per dimostrare quanto una mod del genere possa modificarne l'aspetto.

La beta di SA_DirectX 3.0 richiede però una spesa su Patreon per poter essere provata, ma intanto potete vederne gli effetti nel video riportato qui sopra. Nonostante le recenti iniziative alquanto aggressive, Rockstar Games non dovrebbe abbattersi su questa mod, considerando che non punta a costruire un gioco ma si configura come semplice modifica parziale del software.

Di recente, è emersa la possibilità che GTA 3, Vice City e San Andreas: possano avere remaster in arrivo, cosa ribadita da diverse fonti ma ancora senza un annuncio ufficiale al riguardo.