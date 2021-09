Kena: Bridge of Spirits, le feature per PS5 e dettagli sulla modalità foto

A poche ore dal lancio, Ember Lab ha annunciato le caratteristiche esclusive della versione PS5 di Kena: Bridge of Spirits e i dettagli della modalità foto.

Coloro che giocheranno a Kena: Bridge of Spirits su PS5 potranno trarre vantaggio dalla funzione schede Attività della console grazie agli oltre 200 aiuti in gioco realizzati dagli sviluppatori per migliorare l'accessibilità del titolo.

La versione PS5 inoltre permette di scegliere tra due modalità grafiche differenti: Fidelity Mode e Performance Mode. La prima blocca il framerate a 30fps con risoluzione 4K nativa per un'esperienza di gioco più cinematica. La Performance Mode, invece, punta ai 60fps con risoluzione 4K upscalata, dando priorità al gameplay. Per quanto riguarda la versione PC, questa supporterà DirectX12.

Un'altra interessante caratteristica (in questo caso disponibile su tutte le piattaforme) di Kena: Bridge of Spirits svelata solo ora è la modalità foto. Grazie ad essa i giocatori potranno mettere in pausa l'azione e scattare una foto, con la possibilità di far assumere alla protagonista e ai Rot le pose più disparate o addirittura, nel caso di questi ultimi, di dargli un tocco di classe in più selezionando una serie di cappelli opzionali. Inoltre, grazie all'apposito comando i personaggi coinvolti nell'inquadratura si metteranno in posa automanamente ed esclameranno "Cheese!" prima di essere immortalati in uno screenshot.

Kena: Bridge of Spirits, un piccolo assaggio della modalità foto e la funzione "Cheese!"

Infine, se ancora non lo avete visto, Ember Lab poche ore fa ha pubblicato il trailer finale di Kena: Bridge of Spirits, che ci offrono un assaggio di combattimenti, trama e comparto grafico.

Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile per PS5, PS4 e PC a partire da domani, martedì 21 settembre, in versione digitale. A novembre inoltre arriverà l'edizione fisica "Deluxe Edition" che includerà una serie di contenuti digitali e fisici esclusivi.