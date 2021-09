FIFA 22, tutti i bonus preorder di GameStop Italia: c'è anche Mbappé in prestito

FIFA 22 uscirà il prossimo 1 ottobre 2021 su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Come ogni anno, EA Sports ha previsto diverse novità per intrattenere e soddisfare per i prossimi 12 mesi tutti coloro che acquisteranno il gioco. GameStop Italia ha deciso di regalare diversi oggetti di gioco a tutti coloro che prenoteranno FIFA 22 presso la celebre catena di negozi di videogiochi. Per esempio si potrà ottenere Mbappé in prestito per 5 partite di FUT, ma non solo.

Per scoprire tutte le novità di FIFA 22 consigliamo di leggere la nostra anteprima. Sappiamo che le edizioni Xbox Series X|S e PlayStation 5 di FIFA 22 saranno diverse da quelle delle altre console e PC sotto il punto di vista tecnico, ma da quello delle modalità di gioco FIFA 22 sarà identico ovunque. In altre parole potrete giocare a FUT ovunque.

Coloro che prenoteranno FIFA 22 da GameStop otterranno 4 oggetti extra per partire col piede giusto in FUT e nella Carriera. Chi prenoterà FIFA22 otterrà un codice per riscattare:

Oggetto Giocatore Squadra della Settimana 1

Oggetto Kylian Mbappè in Prestito

Ambasciatore FUT a scelta in Prestito

Talento Locale Modalità Carriera

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni necessarie.

I bonus preorder di FIFA 22 da GameStop

Si parte dai 40,98 euro per l'edizione standard per Nintendo Switch, fino ad arrivare ai 80,98 euro per la nextgen di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Col Premium Pass di GameStop si può prenotare FIFA 22 a 4,98 euro su Switch, 19,98 su PS4 e Xbox One e a 34,98 su PS5 e Xbox Series X|S. Ovviamente portando un gioco per console valido per la promozione. A questo indirizzo tutte le informazioni.

Contenuto in collaborazione con GameStop.