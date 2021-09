Fortnite e Balenciaga, trailer e dettagli per una collaborazione di alta moda

Fortnite e Balenciaga stanno per lanciare una entusiasmante collaborazione per i tanti fan del celebre brand e del battle royale di Epic Games, come illustra efficacemente il trailer che trovate qui sopra.

Fortnite, gli spray Balenciaga

Sblocca spray gratuiti con stile

Dale 16:00 del 21 settembre alle 16:00 del 28 settembre ora italiana, Carlino VIP avrà due incarichi per te. Sfoggia la posa perfetta con i graffiti sullo sfondo e procuragli delle nuove sneaker Tripla S per sbloccare gli spray gratuiti Carlino fashion e Look cavaliere!

Imponi nuove mode nel centro di Strani Tempi!

Vuoi condividere il tuo stile più unico? Realizzato dai creatori della community Shride, MakaMakes e Pimit, il Centro in Evidenza Strani Tempi è un negozio Balenciaga virtuale che segue in tutto e per tutto quelli reali, ma in una città strana e inaspettata.

In questo Centro speciale, disponibile dalle 16:00 del 21 settembre alle 16:00 del 28 settembre, ora italiana, puoi passare il tempo con altri amici alla moda, cambiare il tuo look con le Cabine spogliatoio e persino trovare costumi Balenciaga Fit direttamente nel Centro!

Ma non finisce certo qui. Noterai le immagini di altri giocatori sui manifesti del Centro, forse persino la tua...

Fortnite, il centro Strani Tempi di Balenciaga

Un'altra cosa che noterai nel Centro Strani Tempi sono i manifesti dappertutto. È il tuo grande momento! Da ora fino al 23 settembre alle 18:00 ora italiana, unisciti alla nostra campagna di lookbook dal vivo esprimendo il tuo stile con creative immagini di Fortnite che fondono la tua unicità con un tocco di inaspettato.

Presenteremo immagini che mettono in risalto la tua individualità nel Centro Strani Tempi a partire da quando sarà disponibile e le aggiorneremo più volte durante la sua attività! Non importa che attrezzatura indossi: esprimiti e basta. Per maggiori dettagli, tra cui come inviare le tue immagini, dai un'occhiata al nostro post sul blog sulla Fortografia Strani Tempi.