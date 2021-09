NVIDIA DLSS in oltre 100 titoli con il plug-in UE4 e altre novità per le GPU NVIDIA GeForce

Con l'implementazione in 28 titoli indie della tecnologia NVIDIA DLSS, adottata in blocco da numerosi sviluppatori grazie al plug-in dedicato per Unreal Engine 4, l'avanzato upscaling esclusivo delle schede NVIDIA GeForce RTX è ora disponibile si più di 100 titoli tra i quali c'è anche lo sparatutto Severed Steel. Sarà inoltre disponibile dal lancio su INDUSTRIA, come Severed Steel dotato anche di supporto per il ray tracing, e su Alan Wake Remastered, in arrivo il 5 ottobre. Infine NVIDIA ha annunciato novità per NVIDIA Reflex e l'arrivo dei Game Rady Driver per Windows 11.

Con NVIDIA DLSS è possibile giocare ad Alan Wake Remastered in 4K su qualsiasi GPU desktop NVIDIA GeForce RTX

Alan Wake Remastered non ci permetterà di godere del ray tracing, impossibile da implementare a causa del motore ormai datato, ma indosserà comunque nuovi abiti sfoggiando texture migliorate, nuovi modelli, nuovi effetti grafici, scene di intermezzo rilavorate e altro ancora, il tutto applicato sia al gioco, sia alle due espansioni. Ciononostante, grazie al DLSS, girerà a oltre 60 frame per secondo con una NVIDIA GeForce RTX 2060, entry level delle schede video desktop con supporto per l'upscaling NVIDIA basato sul deep learning.

Le fila del DLSS accoglieranno inoltre INDUSTRIA, uno sparatutto in prima persona ambientato nella Berlino Est della Guerra Fredda, appartenente però a una realtà alternativa in un incidente ha causato un'invasione di robot ostili. Il tutto con supporto per il DLSS e per il ray tracing, due tecnologie già disponibili in Severed Steel che come gli altri due titoli promette performance raddoppiate grazie al sofisticato upscaling. Qui la lista di tutti i nuovi titoli con supporto NVIDIA DLSS.

Severed Steel è più pesante, ma con NVIDIA DLSS in modalità performance arriva a framerate molto alti anche su sistemi di fascia media

Per quanto riguarda NVIDIA Reflex, implementato in questo mese anche su Splitgate e Deathloop, troviamo invece quattro nuovi mouse supportati che sono il Roccat Burst Core, il Roccat Kone Pro e il Roccat Kone Pro Air. Inoltre è da ora disponibile il monitor ASUS ROG Swift PG279QM, un modello da 1440p da 240 Hz che aggiunge un'opzione inedita alla lineup dei monitor G-Sync con NVIDIA Reflex. Infine, come anticipato, le novità includo i Game Ready Driver per Windows 11, il nuovo sistema operativo in arrivo anche come aggiornamento gratuito in data 5 ottobre. Di seguito la lista dei titoli che si sono aggiunti alla scuderia Game Ready: