Pokémon GO: gli eventi delle Zone Safari al via questa settimana, ecco i dettagli

A partire da questa settimana avranno luogo gli eventi legati alle Zone Safari di Pokémon GO, inizialmente previsti per il 2020 e riprogrammati per via della pandemia per questo autunno. Il primo appuntamento inizia questo venerdì a Liverpool, ma i partecipanti potranno prendere parte all'evento da qualsiasi parte del mondo.

Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre la prima città protagonista delle Zone Safari di Pokémon GO sarà Liverpool con un evento dal vivo a Sefton Park. Come accennato in precedenza, i festeggiamenti non si svolgeranno solamente lì, ma i titolari dei biglietti potranno partecipare all'evento per il quale hanno un biglietto, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.

Pokémon GO, l'evento della Zona Safari di Liverpool e i Pokémon in primo piano

Il biglietto sarà attivo per tutta la giornata di sabato 16 ottobre 2021. L'orario di inizio dell'evento si basa sull'ora locale di ciascun partecipante, perciò potrete basarvi sul fuso orario italiano. I titolari dei biglietti potranno usufruire delle seguenti funzionalità, sia che partecipino da Sefton Park sia che giochino nel quartiere in cui vivono:

I Pokémon in primo piano, come quelli dell'immagine qua sopra, appariranno allo stato selvatico e saranno attratti dall'aroma.

Sarà possibile completare i compiti di ricerca speciale e ricerca sul campo esclusivi dell'evento.

L'aroma attivato durante l'evento durerà otto ore.

I moduli esca attivati durante l'evento dureranno quattro ore.

Saranno disponibili Uova da 2 km speciali.

I titolari dei biglietti della Zona Safari ora vedranno data e ora aggiornate per l'evento nella scheda Eventi. Le selezioni dei biglietti non sono state modificate; ad esempio, se avete acquistato un biglietto per l'accesso anticipato di venerdì, avrete tale biglietto per l'evento aggiornato.

La vendita dei biglietti è conclusa, con Niantic che afferma che non verranno distribuiti ticket aggiuntivi. Tuttavia se già ne avete acquistato uno e dovete ancora registrare il codice, di seguito trovate tutti i passaggi per compiere l'operazione.

Potrete accedere al vostro profilo Allenatore (l'account di Pokémon GO) direttamente dal sito, a questo indirizzo, e inserire il codice per la Zona Safari Liverpool - una volta riscattato sarà attivo non appena aprirai la app. Oppure potrete procedere direttamente via app seguendo le indicazioni riportate a questo link. Per maggiori informazioni sull'evento, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Pokémon GO.

Gli eventi Zone Safari di Pokémon GO non si fermano solo a Liverpool. Dal 29 al 31 ottobre ci sarà la Zona Safari di Philadelphia, mentre tra il 12 e il 14 novembre l'evento si sposterà a St. Louis negli USA.

Di recente The Pokémon Company ha annunciato che nel 2022 Pokémon GO entrerà ufficialmente circuito competitivo del brand.