Pokémon GO entra ufficialmente nel competitivo Pokémon

The Pokémon Company ha annunciato che Pokémon GO entrerà nel circuito competitivo del brand Pokémon, con la prima competizione ufficiale dedicata al titolo Niantic che si svolgerà nel 2022.

La compagnia di recente ha svelato nuovi dettagli sul campionato Pokémon 2022, che come le passate edizioni riunirà giocatori da tutto il mondo in eventi regionali e internazionali, con in palio premi in denaro e viaggi, nonché la possibilità di conquistare il titolo di Campione del Mondo. Nel campionato Pokémon 2022 gli allenatori si sfideranno nei videogiochi Pokémon Spada e Scudo, Pokkén Tournament DX, nel GCC Pokémon e come accennato in apertura, per la prima volta in assoluto, anche su Pokémon GO.

Durante i Campionati Mondiali del 2019 i fan hanno assistito al primo torneo su invito, dedicato al titolo Niantic. Ora The Pokémon Company ha deciso di portare il tutto su un altro livello. Durante l'anno di debutto nel circuito competitivo, Pokémon GO sarà incluso in determinati eventi, tra cui i Campionati Regionali e i Campionati Internazionali. I migliori giocatori di questi eventi riceveranno un invito ai Campionati Mondiali Pokémon 2022. I tornei includeranno le categorie Senior e Master. Ulteriori informazioni sui programmi degli eventi, il formato, i premi e altro verranno svelate nel prossimo futuro.

Pokémon GO, uno scontro tra Pokémon

Come riportato dal comunicato stampa di The Pokémon Company, "gli Allenatori possono ora prepararsi per il campionato di Pokémon GO. I posti disponibili per i giocatori agli eventi Play! Pokémon verranno distribuiti in due fasi d'iscrizione. Quelli che raggiungono il livello Legend nella stagione della Lega Lotte GO in corso avranno a disposizione un breve periodo di tempo nei primi mesi del 2022 per iscriversi prima di tutti gli altri. Terminata questa fase, i posti eventualmente rimasti verranno messi a disposizione dei giocatori indipendentemente dal loro livello. I giocatori hanno tempo fino al 29 novembre per partecipare alla stagione della Lega Lotte GO in corso. La stagione seguente verrà utilizzata nello stesso modo per una serie di eventi successivi. Per iscriversi a questi eventi, i giocatori partecipanti in Pokémon GO devono collegare il proprio account di Pokémon GO a un account del Club Allenatori di Pokémon, avere un ID Giocatore Play! Pokémon e accettare i Termini di utilizzo del programma Play! Pokémon"

Un'iniziativa senza dubbio interessante e che di certo farà piacere ai giocatori di Pokémon GO. Con l'auspicio che l'ingresso nel circuito competitivo, sia un incentivo per Niantic per potenziare i server di gioco, visto che attualmente una buona percentuale di scontri viene decisa dall'instabilità della connessione.

