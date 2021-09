Pokémon GO si prepara ad Halloween con tanti eventi ad ottobre

Niantic ha annunciato le novità in arrivo per i giocatori di Pokémon GO durante tutto il mese di ottobre 2021, tra cui l'evento di Halloween, offerte nel negozio e molto altro ancora.

A partire dalle 22:00 italiane di venerdì 1° ottobre alla stessa ora di lunedì 1° novembre incontrerete Yamask durante la scoperta straordinaria di ottobre. Inoltre ogni lunedì del mese, con 1 Pokémoneta potrete acquistare un pack nel negozio che include un biglietto raid da remoto e altri oggetti.

Durante il mese di ottobre, l'ora del "Pokémon in primo piano" si svolgerà tutti i martedì dalle 18:00 alle 19:00, ogni volta con protagonista un Pokémon e bonus differenti. Nello specifico:

Martedì 5 ottobre 2021 : il Pokémon in primo piano sarà Drifloon e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon.

: il Pokémon in primo piano sarà Drifloon e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon. Martedì 12 ottobre 2021 : il Pokémon in primo piano sarà Gastly e otterrete il doppio di polvere di stelle catturando Pokémon.

: il Pokémon in primo piano sarà Gastly e otterrete il doppio di polvere di stelle catturando Pokémon. Martedì 19 ottobre 2021 : il Pokémon in primo piano sarà Gothita e otterrete il doppio di PE catturando Pokémon.

: il Pokémon in primo piano sarà Gothita e otterrete il doppio di PE catturando Pokémon. Martedì 26 ottobre 2021: il Pokémon in primo piano sarà Murkrow e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon.

Durante il mese di ottobre ci saranno anche altri eventi, tra cui il Community Day con protagonista Duskull e il crossover con il film Pokémon: I Segreti della Giungla. Mercoledì 6 ottobre 2021 i giocatori che effettueranno l'accesso tra le 11:00 e le 17:00 riceveranno un pacco gratuito in occasione dell'anniversario di Niantic. Mentre a partire dal 15 ottobre fino al 31 ottobre torneranno i Pokémon in costume con l'evento di Halloween, di cui presto verranno svelati nuovi dettagli.

Pokémon GO, la locandina del mese di ottobre

Infine, per tutto il mese di ottobre appariranno questi Pokémon nei raid a cinque stelle, i megaraid e negli eventi l'"ora dei raid":

Il Pokémon misterioso Genesect che tiene un Idromodulo apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di venerdì 1° ottobre 2021 alle 10:00 di martedì 12 ottobre 2021 (ora locale). Farà il suo debutto in Pokémon GO, ma non apparirà nella sua versione cromatica per ora.

La Forma Alterata di Giratina apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di martedì 12 ottobre 2021 alle 10:00 di venerdì 22 ottobre 2021 (ora locale). Se sarete fortunati, potrete incontrarne uno cromatico!

Darkrai che conosce l'attacco Fangobomba apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di venerdì 22 ottobre 2021 alle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 (ora locale). È la prima volta che appare in Pokémon GO con questo attacco! Se sarete fortunati, potrete incontrarne uno cromatico!

Mega Gengar apparirà nei megaraid dalle 10:00 di venerdì 1° ottobre 2021 alle 10:00 di venerdì 22 ottobre 2021 (ora locale).

Mega Absol apparirà nei megaraid dalle 10:00 di venerdì 22 ottobre 2021 alle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 (ora locale).

Ogni mercoledì di ottobre, dalle 18:00 alle 19:00 durante l'"Ora dei raid" appariranno i seguenti Pokémon.