Pokémon GO: Duskull è il protagonista del Community Day di ottobre 2021

Niantic ha annunciato il nuovo Community Day di ottobre 2021 di Pokémon GO. L'evento si svolgerà sabato 9 ottobre e avrà come protagonista Duskull, il Pokémon di tipo Spettro apparso per la prima volta nei titoli della terza generazione Pokémon Rubino e Zaffiro.

A partire dalle 11:00 fino alle 17:00 italiane del 9 ottobre, Duskull apparirà più spesso allo stato selvatico in Pokémon GO e le probabilità di incontrare un esemplare cromatico saranno maggiori. Facendo evolvere Duskull, l'evoluzione di Duskull, durante l'evento o entro le due ore successive al suo termine otterrete un Dusknoir che conosce la mossa caricata Palla Ombra.

Per aiutarvi a far evolvere il Pokémon potrete ottenere fino a quattro Pietre Sinnoh, completando la ricerca a tempo gratuita che sarà disponibile durante il Community Day di ottobre 2021, mentre nel negozio saranno disponibili ben 30 Ultra Ball gratuite, che vi torneranno utili per catturare quanti più esemplari di Duskull possibili. Ma non è finita qui, perché durante l'evento otterrete il triplo della Polvere di Stelle dalle catture, mentre gli aromi e i moduli esca dureranno tre ore.

Pokémon GO, il Community Day di ottobre 2021 ha come protagonista Duskull

Niantic inoltre promette che ci sarà "una sorpresa" per coloro che scatteranno delle foto durante il Community Day di ottobre 2021 di Pokémon GO, mentre nel Negozio ci sarà un pacco speciale, acquistabile solo una volta al prezzo di 1.280 Pokémonete, che include 50 Ultra Ball, quattro aromi, quattro Pezzi Stella e una MT attacco caricato fuoriclasse. Infine, al prezzo di 1,00 $ (o per il prezzo equivalente nella vostra valuta locale) sarà possibile accedere alla storia di ricerca speciale del Community Day dedicata a Duskull, intitolata "Duskull, divertimento fino all'osso".

Nel frattempo avete ancora poche ore per partecipare all'evento Psicomania di Pokémon GO e aggiungere alla vostra collezione Inkay e Malamar.