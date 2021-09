Nintendo Switch: taglio di prezzo la prossima settimana? Arrivano nuove conferme

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di come, secondo un rumor, Nintendo Switch potrebbe andare presto incontro a un taglio di prezzo in occasione dell'uscita del nuovo modello Nintendo Switch OLED. Oggi sono emerse nuove indiscrezioni che sembrerebbero confermare l'abbassamento di prezzo ufficiale della console, che dovrebbe arrivare domani, lunedì 13 settembre.

L'indiscrezione era stata inizialmente lanciata da Nintend'Alerts, che in base a fonti interne al mercato francese, affermava che il nuovo prezzo di Nintendo Switch standard potrebbe essere di 270 euro. Il rumor nelle ultime ore è stato confermato anche da Game Reactor Spain, che tuttavia propende per un prezzo che si assesterà sui 280 euro. E come se questo non bastasse, si aggiunge un ulteriore segnalazione di Nintend'Alerts della nuova offerta di una catena francese, che dalla prossima settimana metterà in vendita Nintendo Switch a 249 €, con uno sconto di 50 € sul prezzo di listino di 299 €.

Nintendo Switch

Insomma a questo punto il taglio di prezzo ufficiale di Nintendo Switch base sembrerebbe altamente probabile, ma a quale cifra? 270 euro come afferma Nintend'Alerts o i 299 euro suggeriti dalla promozione di E.Leclerc? Difficile dirlo con certezza, ma ci sembra più probabile la seconda ipotesi. Come sappiamo Nintendo Switch OLED verrà lanciato al prezzo di 349 euro, quindi una differenza di 50 euro ci sembra più che appropriata per far sì che i due modelli non si pestino i piedi a vicenda. E voi che ne pensate?

Per scoprire la verità sul presunto taglio di prezzo di Switch comunque dovremo attendere solo una manciata di ore, visto che, pur non concordando sull'entità del price cut, tutte le fonti puntano al 13 settembre.