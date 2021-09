Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, la prova più difficile per Aspyr

Uno dei momenti più sorprendenti dell'ultimo PlayStation Showcase dura appena pochi secondi, quando in una stanza buia fa capolino una figura incappucciata. Un istante dopo, la lama di luce scarlatta che ha in mano s'infiamma e vibra, prima di illuminare un volto metallico. Revan è tornato. Darth Revan non è un Sith qualunque, così come Knights of the Old Republic non è un progetto di Star Wars qualunque.

Quando uscì nel 2003 su Xbox e PC, il gioco di ruolo sviluppato da BioWare impose nuovi standard per il genere, con una storia appassionante, diversi pianeti da visitare, dialoghi doppiati, personaggi ben scritti, sensazionali colpi di scena e importanti scelte morali, assieme a una colonna sonora di pregio e un sistema di combattimento tattico e profondo. Con una storia ambientata ben prima dagli eventi raccontati al cinema, KOTOR non era solo il più ambizioso e originale gioco di Star Wars mai creato, ma anche una delle migliori esperienze per qualsiasi appassionato di RPG.

Per quanto chiesta a gran voce dai fan, l'idea di un nuovo videogioco della serie KOTOR è sembrata sempre più difficile da concretizzare. Oggi realizzare un gioco di ruolo altrettanto vasto e articolato, ma coi valori produttivi odierni, richiede investimenti e rischi che poche aziende nel settore vogliono (o possono) considerare. Electronic Arts - publisher originale di KOTOR - aveva cancellato alcuni dei suoi più ambiziosi e rischiosi progetti legati a Star Wars, l'acquisizione da parte di Disney aveva reso la storia e i personaggi del gioco non più canonici, mentre l'annuncio dei progetti legati a "L'Alta Repubblica" sembrava escludere un interesse di Lucasfilm nei confronti della "Vecchia Repubblica". Almeno per il momento.

Si è così scelta una strada differente con Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Non un capitolo inedito, bensì una versione più moderna che - esattamente come volevano alcune indiscrezioni tempo addietro - è in sviluppo presso Aspyr, studio texano specializzato in porting e che ora si trova a lavorare al suo progetto più ambizioso e delicato di sempre.

Scopriamo tutto quello che è emerso di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake dal PlayStation Showcase.