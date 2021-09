Star Wars: Hunters, prime immagini del titolo free-to-play di Zynga da un leak

A febbraio Zynga ha annunciato Star Wars: Hunters, un nuovo titolo multiplayer free-to-play, in arrivo nel 2021 su Nintendo Switch, iOS e Android. In attesa di scoprire nuovi dettagli ufficiali, un leak ha svelato in anticipo una serie di immagini tratte dal gioco.

Star Wars: Hunters è stato presentato con un breve teaser trailer durante il Nintendo Direct di febbraio, che tuttavia non ha svelato molto della natura del titolo realizzato dalla casa di FarmVille. Il sito ufficiale afferma che si tratta di un titolo multiplayer online a squadre ambientato nell'avvincente universo di Star Wars, per la precisione tra gli episodi 6 e 7. I giocatori potranno impersonare personaggi "unici e completamente nuovi" e scontrarsi contro altri utenti in arene ispirate ad alcuni degli scenari più celebri di Star Wars.

Le immagini, pubblicate dal profilo Twitter non ufficiale "Star Wars: Hunters News", mostrano soldati imperiali e cacciatori di taglie tra i personaggi giocabili, i menu di gioco e della personalizzazione dell'armamentario degli alter ego virtuali e scontri in arene, con visuale in terza persone. Un'altra immagine invece immortala quella che sembrerebbe essere una modalità 4vs4, dove possiamo notare la presenza sia di personaggi equipaggiati con armi da fuoco che con spade laser.

Sempre secondo il leak a breve dovrebbe iniziare il soft launch, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere. In ogni caso, considerando che la data di uscita di Star Wars: Hunters è prevista entro la fine del 2021, a breve dovrebbero arrivare novità ufficiali da parte di Zynga. Nel frattempo durante il PlayStation Showcase 2021 è stato presentato Star Wars Knights of the Old Republic Remake per PS5 e PC.