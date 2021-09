FIFA 22 per PS5: Dualsense e audio 3D offriranno un'immersività senza precedenti, per EA

FIFA 22 su PS5 offrirà un immersività senza precedenti grazie al Dualsense e l'implementazione dell'Audio 3D. Questo perlomeno è quanto promesso da Jon Cole, Community Manager del brand FIFA, con un post sul PlayStation Blog dedicato al nuovo titolo calcistico di EA.

Nel post, Cole spiega che il team di sviluppo ha migliorato ulteriormente il feeling offerto dal Dualsense con la nuova edizione del titolo calcistico. Ad esempio, ora sentiremo tra le nostre mani l'effetto della palla che gonfia la rete tramite il feedback aptico o di quando eseguiremo un cross.

"In FIFA 21 abbiamo usato il controller Dualsense per farvi sentire l'effetto della stamina tramite i grilletti adattivi, mentre il feedback aptico rifletteva la fisicità di una scivolata o del pallone che colpisce la traversa. Quest'anno miglioreremo ulteriormente il tutto, aggiungendo un feedback aptico che replica la sensazione della palla che colpisce la rete, imitando la potenza del colpo e la tensione della rete."

"Insieme al feedback aptico per interventi difensivi, spinte, salvataggi, tiri e passaggi che abbiamo inserito in FIFA 21, quest'anno potrete sentire vibrazioni uniche per i cross, scivolate e scontri fisici tramite il DualSense. Tramite i grilletti adattivi sentirete anche l'effetto della stamina, con la resistenza dei grilletti che rende più difficile eseguire sprint con il progredire della partita."

FIFA 22 inoltre implementa per la prima volta l'audio 3D di PS5 per "immergiti ulteriormente nella partita come se ascoltassi il gioco direttamente dal campo di gioco. Con l'audio 3D sentirete i gridi dei compagni nel mix sonoro, così come alcuni elementi aumenteranno di volume per adattarsi al cambio di prospettiva quando la telecamera si sposta sui fan che si trovano sugli spalti. In determinati campionati sentirete persino le iconiche percussioni e i fischi assordanti che vi daranno un'idea di cosa si prova a giocare negli stadi più grandi.".

FIFA 22 sarà disponibile a partire dal 1 ottobre per PS5, Xbox Series X | S, PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e Switch. Di recente EA ha svelato nuove icone FUT con un trailer.