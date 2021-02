Star Wars Hunters per Nintendo Switch, iOS e Android annunciato durante il Direct

Star Wars Hunters è stato annunciato durante il Nintendo Direct di stasera: si tratta del nuovo free-to-play prodotto da Zynga, in uscita nel 2021 su Nintendo Switch, iOS e Android.

Sviluppato da NaturalMotion, team acquistato da Zynga nel 2014, il gioco ci consentirà di vestire i panni dei più celebri cacciatori dell'universo di Star Wars.

L'annuncio è interessante sia perché sdogana il formato free-to-play anche sulla console ibrida Nintendo, sia perché riguarda un progetto disegnato anche per smartphone e tablet: una branca finora poco esplorata da Switch.

Ambientato narrativamente fra gli episodi 6 e 7 della saga sci-fi per eccellenza, Star Wars Hunters farà il proprio debutto nei prossimi mesi, come detto. Qui in calce trovate il teaser trailer d'esordio.

Star Wars Hunters è un titolo multiplayer online a squadre ambientato nell'avvincente universo di Star Wars.

Dopo aver formato una squadra scegliendo fra un cast di personaggi di Star Wars unici e completamente nuovi, come coraggiosi cacciatori di taglie, eroi della ribellione e truppe imperiali, i giocatori potranno scontrarsi con altri team in arene ispirate ad alcuni degli scenari più celebri di Star Wars.

Ambientato tra Star Wars: Return of the Jedi e Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: Hunters sarà disponibile nel 2021 come titolo free-to-play.