Monster Hunter Rise, nuovo trailer "Rampage" dal Nintendo Direct

Monster Hunter Rise è tornato a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct di questa sera con un nuovo trailer intitolato Rampage, che ha mostrato diverse altre sezioni di gameplay e qualcosa anche sulla base narrativa e sull'ambientazione su cui è costruito il nuovo capitolo.

La data di uscita, come sappiamo, è fissata per il 26 marzo 2021 e il capitolo è stato sviluppato in esclusiva per Nintendo Switch, basato su una struttura simile a quella di Monster Hunter World come struttura del mondo e delle mappe esplorabili, ovvero con un'apertura maggiore rispetto agli scenari dei capitoli precedenti.

Monster Hunter Rise presenta alcune novità per quanto riguarda il sistema di combattimento, oltre ovviamente a nuove armi, nuovi equipaggiamenti e tutte le novità che derivano da una nuova ambientazione e storia. Un elemento innovativo dovrebbe essere rappresentato da una certa verticalità sfruttabile nelle mappe, che ricalca anche il concetto alla base del titolo (l'ascesa), aggiungendo dunque nuove soluzioni tattiche per il combattimento.

Oltre a tutto questo, una novità è rappresentata anche dal compagno Canyne, creatura dalla fattezze canine che può essere usata anche come cavalcatura dal protagonista, spostandosi in questo modo più velocemente e senza stancarsi.