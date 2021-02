Mario Golf: Super Rush per Nintendo Switch annunciato durante il Direct

Mario Golf: Super Rush per Nintendo Switch è stato annunciato durante il Nintendo Direct di stasera: si tratta del nuovo episodio della celebre serie arcade sportiva, in uscita il 25 giugno.

Presente fra i titoli del leak di qualche ora fa, Mario Golf: Super Rush utilizzerà i controlli di movimento per consentirci di effettuare gli swing muovendo i controller Joy-Con.

Oltre a quella tradizionale, sarà presente la modalità Speed Golf, in cui tutti i partecipanti tirano senza attendere i rispettivi turni, per poi correre verso la palla ed effettuare un altro swing: la vittoria in questo caso va a chi per primo riesce a completare il percorso.

Non è tutto: il gioco includerà anche uno Story Mode dove controlleremo un Mii alla ricerca del proprio stile, che dovrà interagire con vari PNG per crescere e diventare un giocatore provetto.

In calce potete vedere il trailer d'esordio di Mario Golf: Super Rush, senza dubbio uno dei titoli più importanti presentati stasera da Nintendo: sicuramente i fan della serie non vedono l'ora di poterlo provare.

