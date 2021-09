Kena: Bridge of Spirits: nuovi contenuti e feature potrebbero arrivare in futuro

Kena: Bridge of Spirits nel prossimo futuro potrebbe ricevere nuovi contenuti, come funzioni per la modalità foto o scenari di combattimento dove mettere alla prova le vostre abilità.

In un'intervista con IGN, Mike Grier, il co-fondatore di Ember Lab, ha spiegato che lo studio attualmente sta pensando agli elementi che potrebbe introdurre per espandere il gioco, come scenari di combattimento aggiuntivi e altri contenuti relativi agli scontri. Inoltre Grier suggerisce che alcune funzioni per la modalità foto attualmente assenti e chieste a gran voce dalla community potrebbero arrivare in futuro.

Kena: Bridge of Spirits

Parliamo di aggiornamenti di gioco che probabilmente saranno gratuiti per tutti gli utenti che hanno acquistato il gioco. Tuttavia Grier afferma "credo che supporteremo Kena per un po'", il che potrebbe suggerire in futuro l'arrivo anche di DLC un po' più corposi a pagamento e che potrebbero espandere la storia di Kena: Bridge of Spirits. In ogni caso per saperne di più non ci resta che attendere.

Kena: Bridge of Spirits è disponibile in digitale su PS5, PS4 e PC. A novembre sarà disponibile una versione retail per PS5 e PS4, che include oggetti fisici e digitali esclusivi.

Nel frattempo Ember Lab ha pubblicato l'update 1.06 di Kena: Bridge of Spirits che risolve alcuni problemi relativi al blocco della progressione e rende più semplice eseguire i contrattacchi.