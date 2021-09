Kena: Bridge of Spirits, update 1.06 disponibile, ecco le novità

Ember Lab ha pubblicato l'update 1.06 di Kena: Bridge of Spirits per PS5, PS4 e PC, che, tra le altre cose, risolve alcuni problemi legati alla progressione e rende più semplice eseguire i contrattacchi.

Come apprendiamo dal tweet pubblicato dallo studio, il nuovo aggiornamento è disponibile da poche ore per tutte le piattaforme. Tra le novità principali troviamo la possibilità di ri-mappare i tasti legati ai movimenti su PC e fix legati alla perdita del Karma e blocchi della progressione, con i salvataggi affetti da questi problemi che verranno corretti retroattivamente proprio grazie alla patch. Inoltre l'update rende più semplice eseguire i parry e risolve problemi legati a crash e bug vari.

Di contro l'aggiornamento non sembrerebbe ripristinare la funzione "Riprendi Gioco" su PS5, che era stata temporaneamente disabilità con la patch di giovedì scorso per evitare di sovrascrivere i salvataggi automatici.

Ecco le note dell'update 1.06 di Kena: Bridge of Spirits:

Aggiunta la possibilità di ri-mappare i tasti legati ai movimenti (solo su PC).

Risolto il problema relativo al Karma perso. I file di salvataggio in cui si era manifestato questo problema verranno corretti dopo aver scaricato la patch.

Risolto il blocco della progressione nella Storehouse e nell'Acient Well. L'update inoltre corregge i salvataggi precedenti.

Corretti i file di salvataggio precedenti alla pubblicazione della patch dove si era verificato un blocco della progressione nella Forgia.

Risolto il problema dei Bauli Maledetti che rimanevano bloccati quando si moriva nello stesso momento in cui si sconfiggeva un nemico. La patch corregge i salvataggi dove si era manifestato questo problema.

Risolto l'errore EOS SDK che impediva ad alcuni giocatori di avviare il gioco (solo su PC).

Il Parry Counter è ora più semplice da eseguire.

Risolto il problema di soft-lock nell'Ancient Well.

Risolti problemi relativi a crash.

Risolti bug minori di audio, visuale e collisioni.

Kena: Bridge of Spirits è disponibile in digitale su PS5, PS4 e PC. A novembre sarà disponibile una versione retail per PS5 e PS4, che include oggetti fisici e digitali esclusivi.