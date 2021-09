Marvel's Spider-Man: fan ricrea i poster dei film con immagini tratte dal gioco

Un designer grafico e grande fan dell'Uomo Ragno ha ricreato alcuni poster dei film di Spider-Man utilizzando immagini tratte dalla versione PS5 di Marvel's Spider-Man. E il risultato è davvero notevole.

L'utente Twitter @ursRockrider ha realizzato i poster promozionali di The Amazing Spider-Man (2012) e Spider-Man 2 (2004) utilizzando gli asset di gioco (ad eccezione del graffio sulla tuta che è stato aggiunto in post-produzione). Il risultato è di una precisione impeccabile, al punto che i suoi lavori sono stati retwittati da Insomniac Games stessa. Potrete ammirare i due poster nei tweet di seguito:

Ovviamente per raggiungere risultati simili non basta scattare uno screenshot con la modalità foto di Marvel's Spider-Man, ma è necessario qualche ritocco con un software apposito per, ad esempio, aggiungere le scritte, modificare le tonalità dei colori e così via. Nel tweet di seguito, ad esempio apprendiamo che il primo dei due poster è stato realizzato combinando due foto differenti.

Nel frattempo dopo il PlayStation Showcase 2021 i fan stanno aspettando con impazienza nuovi dettagli su Marvel's Spider-Man 2. Per il momento sappiamo che il gioco sarà "enorme", stando all'attore di Venom, e che la grafica del il primo trailer presentato era vera e non realizzata in CGI.