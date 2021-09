Marvel's Spider-Man 2 è "enorme", secondo l'attore di Venom

Insomniac Games si è ritagliata un ruolo di protagonista durante il PlayStation Showcase della scorsa settimana grazie agli annunci di Marvel's Wolverine e Marvel's Spider-Man 2. La nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales debutterà su PS5 nel 2023. Insomma ci sarà da attendere molto e uno dei motivi è che il gioco sarà "enorme", almeno stando a quanto dichiarato da Tony Todd, l'attore che impersonerà Venom nel gioco.

In risposta a un fan su Twitter, Todd ha svelato di aver iniziato a lavorare con Insomniac Games da circa due mesi e che Marvel's Spider-Man 2 è un gioco enorme, il che è il motivo per cui arriverà sugli scaffali dei negozi solo tra due anni.

Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile in esclusiva per PS5 durante il corso del 2023. Se siete rimasti colpiti dalla presentazione del PlayStation Showcase, sappiate che il trailer mostrato per l'occasione girava su PS5, non era CGI.

Poche ore fa sono emersi anche nuovi dettagli su Marvel's Wolverine, che stando alle parole del suo creative director avrà una trama dai toni maturi.