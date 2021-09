Nintendo Switch: prezzo diminuito ufficialmente sul sito Nintendo, ecco di quanto

Come possiamo vedere tramite il sito ufficiale di Nintendo, il prezzo di Nintendo Switch (modello base) è diminuito in modo ufficiale e definitivo. Il calo di prezzo è di 30€: questo significa che ora la console si posiziona a 299.99 euro, sia modello neon che modello grigio.

Offerta Amazon Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon - Switch [ed. 2019] € 329,99 € 287,0 Vedi

Precisiamo che la diminuzione del prezzo di Nintendo Switch ha effetto solo per il modello base. Lite non è stato influenzato e costa ancora 219.99 euro. Ricordiamo infine che è in arrivo anche una terza variante della console: Nintendo Switch OLED, che costerà 349.99 euro. Ora, la differenza di prezzo con il modello base è di 50 euro.

Switch base vicino a Swich Lite

Al momento della scrittura, Amazon Italia segnala ancora Nintendo Switch (modello base) a 329.99 come prezzo di partenza (con poi uno sconto che lo porta a 287 euro). Amazon Francia, invece, segnala come prezzo base 292.90 euro (in offerta a 269.99 euro). Supponiamo che anche i rivenditori italiani si adatteranno presto alla nuova fascia di prezzo. Si tratta quindi di un buon momento per acquistare la console Nintendo, sempre che non abbiate deciso di acquistare Switch OLED.

