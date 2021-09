Kena Bridge of Spirits: update 1.05 disabilita una funzione di PS5, ecco tutte le novità

Ember Lab ha pubblicato un aggiornamento per Kena Bridge of Spirits. Si tratta dell'update 1.05 per PS5 e PS4. Questa patch si occupa di correggere dei problemi e aggiungere delle feature, ma in particolar modo elimina (temporaneamente) una funzione di PS5. Vediamo i dettagli.

La patch note dell'update 1.05 di Kena Bridge of Spirits segnala le seguenti modifiche:



Abilitata la modalità foto quando si è seduti con il Rot.

Aumentata la sensibilità massima della telecamera.

Corretto il bug che bloccava il giocatore nella modalità Maschera dello Spirito.

Corretto il blocco della progressione dopo il combattimento nella regione dell'Albero di Taro.

Corretto il blocco della progressione dopo aver ricevuto l'abilità Arco.

Corretto il blocco della progressione dopo Adira Hammer Relic e l'indicatore dell'obiettivo non scompare dopo il completamento.

Risolto il blocco della progressione sul Sentiero del Guerriero.

La funzione "Riprendi gioco" per le attività PS5 è stata temporaneamente disabilitata per evitare di sovrascrivere i salvataggi automatici. Questa funzione sarà reimplementata in una patch futura.

Corretti piccoli bug visivi, di collisione e audio.

Kena Bridge of Spirits: la protagonista circondata da spiritelli in una foresta

L'update 1.05 rimuove quindi la funzione "Riprendi gioco" di PS5: per il momento non è chiaro quanto tempo servirà per riottenerla.

Infine, vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits qui.