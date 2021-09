Offerte Amazon: Samsung LC49HG90DMRXEN, monitor curvo QLED 144Hz 49 pollici 32:9 al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Samsung LC49HG90DMRXEN a un prezzo speciale. Lo schermo curvo da gaming da 49 pollici è in sconto a -83.90€. Si tratta di un monitor in 32:9 che offre 144Hz di frequenza di aggiornamento.

Offerta Amazon Samsung LC49HG90DMRXEN, monitor Curvo Gaming 49" (3.840 x 1.080) Negro € 852,9 € 769,0 Vedi

Offerta

Il Samsung LC49HG90DMRXEN si trova ora al prezzo più basso mai apparso su Amazon. Lo schermo è stato per vari giorni intorno a 839€, mentre in passato è stato più volte messo in offerta intorno a 850€. Questo sconto è disponibile da poco e non sappiamo quanto durerà. Basandoci sui dati passati, le offerte su questo monitor tendono a durare circa 24 ore.

Passiamo però ai dettagli tecnici. Il Samsung LC49HG90DMRXEN è un monitor da 49 pollici con proporzioni 32:9 (è come avere due schermi da 27 pollici uno accanto all'altro). Offre tecnologia Metal Quantum Dot (che promette colori più puri, luminosi e realistici, in particolare per quanto riguarda i rossi e i verdi), QLED e HDR, con supporto a varie modalità di gioco. Il tempo di risposta è 1 ms e la frequenza di aggiornamento è 144Hz (con ovvio supporto a 60 Hz e 120 Hz). Include anche un sistema di illuminazione Arena Lighting che produce effetti luminosi dinamici sulla parete alle spalle del monitor. Con la funzione Picture-by-Picture è possibile collegare e visualizzare i contenuti provenienti da due dispositivi differenti. Inoltre, il pannello VA assicura un rapporto di contrasto top di gamma pari a 3000:1. Infine, grazie alla modalità Eye Saver, che riduce al minimo le emissioni di luce blu, e alla tecnologia Flicker Free, che limita lo sfarfallio, puoi guardare lo schermo più a lungo senza affaticare la vista.

Samsung LC49HG90DMRXEN

