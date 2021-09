Metroid Prime su Nintendo Switch con una remaster, dice una insider

Metroid Prime tornerà con una remaster per Nintendo Switch nel corso del 2022 per celebrare il ventesimo anniversario della serie, secondo quanto riportato dalla nota insider Emily Rogers.

La Rogers aveva predetto l'arrivo di un Metroid 2D con il nuovo modello di Nintendo Switch, cosa che si sta effettivamente per concretizzare con l'uscita di Metroid Dread e di Nintendo Switch modello OLED, che abbiamo provato il mese scorso.

È dunque il caso di prestare molta attenzione alle sue parole, scritte in risposta a un tweet in cui ci si augurava la presentazione di una Metrod Prime Trilogy HD durante il Nintendo Direct di stanotte.

"Metroid Prime Trilogy? Le ultime voci che ho sentito dicevano che Nintendo fosse occupata a lavorare al primo Metroid Prime per celebrare il ventesimo anniversario del gioco nel 2022", ha scritto l'insider.

"Non so se vedremo l'arrivo di una Trilogy o semplicemente la riproposizione del primo episodio. Credo che quest'ultima eventualità sia più probabile, ma spero anch'io in una trilogia."

L'annuncio arriverà stanotte o bisognerà attendere? Potrete scoprirlo insieme a noi, visto che seguiremo il Nintendo Direct in diretta su Twitch, discutendo delle nostre aspettative nei confronti dello show a partire dalle 23.00.