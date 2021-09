Nintendo Direct: annunciato il nuovo evento sui giochi Nintendo Switch, vicinissimo

Un nuovo Nintendo Direct è in arrivo ed è vicinissimo: come spesso accade con la casa di Kyoto, anche in questo caso il preavviso è stato minimo e il nuovo evento di presentazione sui giochi Nintendo Switch è stato annunciato e previsto per domani, 23 settembre 2021.

In Italia, il nuovo Nintendo Direct si terrà alle ore 00:00, ovvero la mezzanotte tra il 23 e il 24 settembre 2021 e si tratterà di una presentazione lunga 40 minuti tutta incentrata su nuovi giochi in arrivo per Nintendo Switch. Tra titoli noti e sorprese, il nuovo Nintendo Direct si concentrerà sui titoli in arrivo questo inverno, dunque si tratta di novità a breve termine per la console Nintendo.



Come sempre, non abbiamo dettagli sui contenuti dell'evento, ma possiamo aspettarci aggiornamenti sui giochi già annunciati, come Metroid Dread e Shin Megami Tensei 5, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente ma anche Leggende Pokémon: Arceus che rientra nel periodo invernale, oltre a possibili sorprese e date di uscita e trailer per titoli già noti.

La speranza è che possa esserci spazio anche per l'attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, anche se non è facile che venga inserito in un elenco di titoli che dovrebbero arrivare questo inverno. Ovviamente, seguiremo il Nintendo Direct anche su queste pagine, in diretta su Twitch e riportando notizie e informazioni che arriveranno dalla presentazione, dunque seguitelo insieme a noi.